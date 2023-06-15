Объединение открыто для других участников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. "Газпром нефть" стала соучредителем Альянса человекоцентричных организаций, который будет способствовать развитию рынка труда и внедрению принципов управления, основанных на доверии к сотрудникам, сообщает компания. Инициатором создания альянса выступил Росатом.

"Человекоцентричный подход основан на создании партнерских отношений между компанией и сотрудником, в которых сотрудник получает возможность полностью реализовать свой потенциал, действуя в бизнес-целях. Работа Альянса поможет развитию рынка труда, ориентированного на взаимовыгодные отношения сотрудника и организации", - сообщила "Газпром нефть".

В компании добавили, что объединение открыто для других участников.

"Работа компании приносит заметный результат для миллионов людей: не только для наших сотрудников, но и для подрядчиков, партнеров, для потребителей наших продуктов, для жителей регионов нашей деятельности. Всем этим людям мы создаем новые возможности, даем энергию для развития. И это тоже часть человекоцентричного подхода "Газпром нефти" к развитию бизнеса", - отметил генеральный директор "Газпром нефти" Александр Дюков.

Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев сообщил, что для Росатома человекоцентричность - основа деятельности. В основе "Видения Росатома - 2030" лежит стратегическая цель - стать лучшими в раскрытии кадрового потенциала каждого сотрудника.

"Поэтому мы выступили инициатором создания Альянса человекоцентричных организаций, которые готовы не просто подписаться под принципами человекоцентричности, а обещать каждому сотруднику соблюдение этих принципов в каждодневной работе. Это сложный путь, но его необходимо пройти, чтобы справиться с глобальными и локальными вызовами", - сказал он.