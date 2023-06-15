Доля недружественных стран в машиностроительном экспорте Москвы снизилась с 48% до трети

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов подчеркнул, что московская промышленность направлена на производство товаров для конечного потребления, поэтому Москва "менее зависима от глобальных потребителей"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Доля недружественных стран в структуре московского экспорта товаров машиностроительной отрасли снизилась с традиционных 45-48% до трети. Об этом в четверг заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Нет такого, что экспорт обвалился. Более того структура несильно изменилась. Если раньше на недружественные страны приходилось 45-48%, то сейчас около трети. То есть сокращение произошло, но оно не глобальное. Это когда мы говорим про отрасль машиностроения", - сказал он в интервью телеканалу РБК в рамках Петербургского международного экономического форума.

Ефимов отметил, что в пищевой промышленности доля дружественных стран всегда составляла 90%. Он подчеркнул, что московская промышленность направлена на производство товаров для конечного потребления, поэтому Москва "менее зависима от глобальных потребителей".

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.