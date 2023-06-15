Дагестан и "Русгидро" разработают долгосрочную программу использования водных ресурсов

Стороны планируют разработку концепции развития эффективной инфраструктуры водоотведения малых населенных пунктов региона

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Власти Дагестана планируют разработать долгосрочную программу использования водных ресурсов совместно с "Русгидро". Компания примет участие в актуализации схем водоснабжения и водоотведения региона, соответствующее соглашение подписано между главой республики Сергеем Меликовым и генеральным директором компании Виктором Хмариным на полях Петербургского международного экономического форума.

"[Соглашение] направлено на технологическое партнерство и разработку долгосрочной программы использования водных ресурсов на территории республики. В частности, достигнута договоренность об участии компании в подготовке предложений по актуализации схем водоснабжения и водоотведения", - говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

Стороны планируют разработку концепции развития эффективной инфраструктуры водоотведения малых населенных пунктов региона. Компания окажет услуги инженера-консультанта по модернизации существующих объектов инфраструктуры и строительству новых технологических зон. "Реализация достигнутых договоренностей будет базироваться на применении российских технологий. Одним из перспективных направлений сотрудничества станет исследование и обоснование эффективного использования геотермального потенциала региона для нужд энергообеспечения локальных потребителей", - добавили в пресс-службе.

Для исследований планируют привлечь инжиниринговый комплекс компании, объединяющий проектные и научные организации России.

В Дагестане работает крупнейший филиал "Русгидро", объединяющий 16 гидростанций, в том числе самую мощную на Северном Кавказе - Чиркейскую. Помимо этого, проектируется Могохская ГЭС. Новый гидроэнергетический проект предусматривает строительство ниже действующей Гоцатлинской ГЭС на реке Аварское Койсу гидроэлектростанции мощностью 49,8 МВт, которая будет вырабатывать 176 млн кВт.ч в год возобновляемой, экологически чистой электроэнергии.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.