На Ставрополье установили всероссийский рекорд по обработке площадей сельхозтехникой

За сутки трактор обработал почти 500 га земли

ПЯТИГОРСК, 15 июня. /ТАСС/. Трактор с системой автоуправления обработал за сутки почти 500 га земли в Ставропольском крае, что стало рекордом России. Об этом сообщили в четверг в министерстве сельского хозяйства края.

"Сегодня в Буденновском муниципальном округе на полях ЗАО "Калининское" <...> установлен новый рекорд России "Самая большая площадь культивации <...> трактором с системой автоуправления за 24 часа". Ровно за 24 часа трактором мощностью до 450 л.с было обработано 494,9 га, это самая большая обработанная площадь в России. Именно так и зафиксировано в сертификате Книги рекордов России", - рассказали в министерстве.

Современная агромашина была оснащена системой автоуправления РСМ "Агротроник Пилот" 1.0 от региональной компании "Ростсельмаш". Смена началась 14 июня в 12:00 по московскому времени, 15 июня в 12:00 двигатель был заглушен, на протяжении всего времени велась видеофиксация.

"Мысль конструкторов и инженеров завода, труд всего коллектива были воплощены в сегодняшнем результате, главный итог которого только один - на село пойдет еще один трактор, еще одним надежным помощником станет больше нашим аграриям", - сказал министр сельского хозяйства региона Сергей Измалков.