Всего 150 компаний Москвы стали участниками нацпроекта "Производительность труда"

Участники нацпроекта демонстрируют рост выручки в среднем на 11% выше, чем предприятия, пока еще осваивающие эти инструменты

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Общее число вошедших в национальный проект "Производительность труда" компаний достигло 150 в Москве. Об этом сообщила министр правительства столицы, руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева на площадке XXVI Петербургского международного экономического форума.

"По итогам первых пяти месяцев 2023 года 37 столичных компаний подписали соглашения с городом для получения мер государственной поддержки в рамках национального проекта "Производительность труда". Таким образом, общее число вошедших в нацпроект компаний достигло 150", - сказала Багреева.

Она напомнила, что национальный проект "Производительность труда" реализуется в Москве с 2022 года. Основная часть компаний-участников относится к производственной сфере - металлообработка, производство электрического оборудования, пищевых продуктов, машин, медицинских инструментов и другое. Также представлены сферы торговли, транспорта и строительства. На сегодня 42 компании уже завершили первый этап реализации нацпроекта, внедрив методики повышения производительности труда на пилотном потоке, и продолжают распространять полученный опыт на все производство. Суммарный экономический эффект от участия этих предприятий в нацпроекте превысил 1,5 млрд рублей.

Внедрение современных инструментов повышения эффективности производства позволяет компаниям минимизировать временные и трудовые затраты, экономить ресурсы, снижать себестоимость продукции, высвобождать средства для внутренних инвестиций и совершенствования технологий. Так, участники нацпроекта, внедрившие методики бережливого производства в 2022 году, демонстрируют рост выручки в среднем на 11% выше, чем предприятия, пока еще осваивающие эти инструменты. Производственные мощности компаний выросли в среднем на 35%, время протекания рабочих процессов и объем неиспользуемых запасов сократились на 35% и 39% соответственно, подчеркнула министр.

Национальный проект "Производительность труда" - мера государственной поддержки бизнеса, которая позволяет увеличивать объемы выпускаемой продукции и сокращать производственные издержки без дополнительных затрат. До конца 2024 года в нем сможет принять участие 441 предприятие.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс.

ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.