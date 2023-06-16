16 июня, 06:53,
обновлено 16 июня, 07:22
ПМЭФ

Сбер намерен увеличить активность на аукционах ОФЗ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. "Сбер" увеличит активность на аукционах ОФЗ, у Минфина в целом нет проблем с привлечением средств, заявил журналистам глава госбанка Герман Греф на деловом завтраке в ходе ПМЭФ.

"Мы крупнейший покупатель ОФЗ, мы поддерживали ликвидность на этом рынке и в последнее время, действительно, у нас закончились внутренние лимиты на определенные выпуски бумаг. Кроме того, рынок смотрит за адекватностью процентных ставок, и это всегда спор между Минфином, который хочет разместить подешевле и рынком, который хочет хоть что-то зарабатывать. Не думаю, что у Минфина будут проблемы с привлечением. Как только будут новые выпуски облигаций, мы увеличим наш объем присутствия на рынке. Это временная структурная проблема, она легко разрешима", - сказал Греф. 

Теги:
РоссияГреф, Герман ОскаровичПМЭФ
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