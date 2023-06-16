"Азбука Дальнего Востока и Арктики" для детей появится в июле в магазинах и библиотеках

Книгу издаст "Рипол классик"

ТАСС, 16 июня. "Азбука Дальнего Востока и Арктики" появится в 2023 году на прилавках магазинов и в библиотеках. Книгу для детей представили на Петербургском международном экономическом форуме, сообщили в пятницу в пресс-службе министерства России по развитию Дальнего Востока и Арктики.

"Популярный российский писатель Олег Рой при поддержке Минвостокразвития России и Корпорации по развитию Дальнего Востока и Арктики представил к изданию красочную арктическую и дальневосточную "Азбуку" для дошколят и школьников. Уже через месяц книга поступит во все библиотеки и магазины", - говорится в распространенном сообщении.

Уже через месяц "Азбука Арктики и Дальнего Востока" выйдет в издательстве "Рипол классик" и поступит во все библиотеки и магазины, приобрести ее сможет любой желающий.

Работа над созданием книги длилась больше года. По словам Олега Роя, на первом этапе в азбуке было 653 слова, из которых выбрали только часть. "Остальные - обязательно будут использоваться на сайте "Россия - страна счастья", это большой сайт федерального значения, где флагманом выступает Арктика и Дальний Восток. Азбука - это начало огромной работы, в будущем планируем издать мультсериал, где расскажем про уникальность и неповторимость каждого региона России", - приводит пресс-служба слова автора.

Героями новой книги стали девочка Варя и мальчик Ваня, а также собака Лайкой и олененок Леня. Они помогают читателям изучить Дальний Восток и Арктику, путешествуя и рассказывая о природе отдаленных уголков России, о традициях и легендах местных жителей.

"В этой азбуке постарались показать Дальний Восток и Арктику как территорию легенд, тайн, где прошлое и будущее переплетены в едином, непрерывном потоке, а мощная экономика соседствует с первозданной природой, не вредя ей и не разрушая ее первозданную красоту", - отметила замглавы Минвостокразвития Эльвира Нургалиева.