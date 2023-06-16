ДОМ.РФ планирует разместить цифровые активы на Московской бирже до осени

Они будут доступны для институциональных и частных инвесторов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ планирует разместить свой первый выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) на платформе Московской биржи в июле - августе 2023 года. Об этом в пятницу сообщил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко в интервью телеканалу РБК.

"Они должны в этом месяце получить лицензию ЦБ на эту деятельность. <…> Мы надеемся, что это будет июль - август. Мы хотели бы быть одними из первых в размещении цифровых (активов)", - сказал он.

Соглашение о выпуске ЦФА на платформе Московской биржи ДОМ.РФ подписал 15 июня в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщалось ранее. Активы будут доступны для институциональных и частных инвесторов.

По данным ЦБ РФ, в настоящий момент в реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск ЦФА, включены только пять компаний: "Атомайз", Сбербанк, "Лайтхаус", Альфа-банк и ООО "Системы распределенного реестра". Объем всех совершившихся выпусков ЦФА в РФ составляет более 3,5 млрд рублей при потенциале в 3 трлн рублей, сообщал ранее заместитель управляющего директора по цифровизации и ИТ ДОМ.РФ Олег Комлик.

ЦФА - это записи (токены) в системе блокчейн (распределенные реестры) о цифровых правах их держателей. Такими активами, согласно законодательству РФ, могут быть денежные требования, права участия в капитале непубличного акционерного общества или права по эмиссионным ценным бумагам.