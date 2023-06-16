В РФ может появиться возможность оплаты билетов на поезда дальнего следования по частям

Федеральная пассажирская компания и банк ВТБ подписали соглашение о намерениях развивать новые сервисы покупки билетов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Федеральная пассажирская компания (ФПК, входит в РЖД) и банк ВТБ рассмотрят возможность создания новых сервисов для оплаты билетов. Так, в рамках соглашения, компании в том числе рассмотрят возможность создания пилотного проекта по оплате билетов на поезда дальнего следования в рассрочку. Соответствующее соглашение о намерениях развивать новые сервисы покупки билетов подписали компании в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщает корреспондент ТАСС с подписания.

"Федеральная пассажирская компания (АО "ФПК") и банк ВТБ (ПАО) в рамках ПМЭФ-2023 подписали соглашение о сотрудничестве для создания новых сервисов для пассажиров. Одним из них может стать пилотный проект по оплате билетов на поезда дальнего следования в рассрочку. В рамках соглашения стороны в том числе изучат спрос пассажиров на покупку билетов с помощью кредитных продуктов", - пояснили в пресс-службе.

Подписи под документом поставили гендиректор ФПК Владимир Пястолов и заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

"Совместными усилиями мы намерены проработать возможность предоставления рассрочки на покупку железнодорожных билетов для пассажиров поездов дальнего следования. Детали проекта пока обсуждаются, но будем стремиться уделить особое внимание поддержке социально значимых категорий", - отметил Печатников.

В настоящее время пассажиры могут приобрести билеты на поезда дальнего следования в кассах ФПК, на сайте и в приложении "РЖД пассажирам", в том числе с помощью Системы быстрых платежей.

"Идею покупки "доверительных билетов" в рассрочку подали именно они. Вместе с коллегами из ВТБ в рамках соглашения мы проработаем вопрос предоставления пассажирам возможности покупки билетов в рассрочку, а также продолжим активно сотрудничать по реализации уже существующих проектов в рамках программы лояльности "РЖД бонус", которые позволят гражданам нашей большой страны совершать выгодные поездки на поездах дальнего следования", - подчеркнул Пястолов.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.