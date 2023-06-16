Аэропорт Сочи запустит прямые рейсы в Алматы с 13 июля

Полеты будут выполняться по четвергам

СОЧИ, 16 июня. /ТАСС/. Авиасообщение между Сочи и Алматы начнется с 13 июля. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе международного аэропорта Сочи.

"Авиакомпания "Азимут" открыла продажу авиабилетов в город республиканского значения в Казахстане - Алматы. <…> [Рейсы] стартуют с 13 июля и будут выполняться по четвергам", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, все перелеты будут выполняться на современных комфортабельных лайнерах SSJ100, рассчитанных на 100 пассажиров.

Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова образован в 1945 году. С 2020 года входит в топ-5 аэропортов России по объему пассажирских перевозок, обслуживая более 12 млн человек в год. С 2022 года является главным южным международным авиахабом России. Полеты выполняются по 65 внутрироссийским и международным направлениям. Рейсы совершают 21 российский и 5 иностранных перевозчиков.