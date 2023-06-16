Модернизацию банкнот завершат до конца 2023 года

Гендиректор Гознака Аркадий Трачук заявил, что до конца года покажут новые банкноты в 100, 200, 2 тыс. рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Модернизация банкнот идет по плану, она будет завершена до конца года, заявил генеральный директор Гознака Аркадий Трачук.

"Модернизация банкнот идет по плану. В этом году банк России намеревается объявить о запуске в обращение двух модернизированных номиналов - 1 тыс. и 5 тыс. [рублей], пока эта работа идет по плану. Думаю, что до конца года будут представлены новые банкноты, обновленные в логике 100, 200, 2 тыс. [рублей]", - сказал Трачук в интервью телеканалу РБК в рамках Петербургского международного экономического форуме.

В конце этого или в начале следующего года модернизированные банкноты появятся в широком обращении, отметил Трачук. По его словам, Гознак ведет работу с ЦБ и коммерческими банками, и рассчитывает, что большая часть банков сможет принимать обновленные банкноты к моменту их выпуска.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.