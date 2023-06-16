Добыча угля в России в январе - мае выросла на 1,5%

Рост экспорта составил 2%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Добыча угля в России за пять месяцев 2023 года выросла на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, экспорт вырос на 2%. Об этом журналистам сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

"Добыча угля за 5 месяцев выросла почти на 1,5% к уровню прошлого года, экспорт практически на 2% выше", - сказал он.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что добыча угля в России в 2022 году составила 443,6 млн тонн. По данным Минэнерго, экспорт угля в прошлом году снизился на 1%, до 221,2 млн тонн.