Мантуров предложил компенсировать ущерб заводам из взносов от продажи иностранцами активов

Вице-премьер ранее анонсировал подготовку отдельной программы, направленной на поддержку пострадавших от обстрелов ВСУ промышленных предприятий, ее рассмотрят в правительстве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров предложил компенсировать затраты на восстановление российских предприятий, пострадавших от обстрелов со стороны ВСУ, из взносов в бюджет при продаже активов иностранцами в РФ. О такой инициативе он рассказал журналистам на полях ПМЭФ.

"Мы получили, например, сейчас средства в бюджет от продажи иностранцами активов в РФ. Иностранная компания уходит и обеспечивает взнос в бюджет. Вот из этих средств я хочу предложить выплачивать компенсацию по ущербу, нанесенному нашим предприятиям в результате обстрелов", - пояснил Мантуров.

Ранее в интервью РБК-ТВ вице-премьер анонсировал подготовку отдельной программы, направленной на поддержку пострадавших от обстрелов ВСУ промышленных предприятий, ее рассмотрят в правительстве.

О взносах

Как отмечалось в перечне поручений президента РФ по итогам заседания президиума Госсовета в июне, добровольные взносы в бюджет при продаже активов иностранцами в РФ будут направляться на НИОКР и докапитализацию ФРП для реализации инвестиционных проектов.

В апреле 2023 года министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что в России может быть введен налог в 10% на сумму сделки по продаже бизнеса в РФ для иностранных компаний. Ранее сообщалось, что выход из российских активов обойдется компаниям из недружественных стран в 5% или более 10% от рыночной стоимости.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.