Силуанов: Россия еще не совсем приспособилась к условиям санкций, но успешно адаптируется

Министр финансов отметил, что если Европа полностью откажется от такого крупного рынка, как Россия, то сама же и понесет ущерб

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Российская экономика успешно адаптируется к новым условиям после введения странами Запада санкций, хоть полностью пока еще не приспособилась к ним. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу RT в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Пока еще нет. Это не быстрый процесс, но мы успешно адаптируемся и делаем в этом направлении все возможное", - сказал он, отвечая на вопрос о том, полностью ли Россия приспособилась к новым условиям.

Силуанов также отметил, что если Европа полностью откажется от такого крупного рынка, как Россия, то сама же и понесет ущерб. "Для нас нет ничего невозможного. Мы те же самые товары уже начинаем приобретать у дружественных стран, в первую очередь у Китая. Как таковых торговых границ между государствами нет, и любые товары сегодня идут через ряд стран, но в конечном итоге доходят до потребителей, в том числе и в России", - добавил министр.

ПМЭФ - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.