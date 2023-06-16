Россия изучает варианты торговых соглашений с Алжиром

Договоренности могут реализовать как в формате зоны свободной торговли в рамках ЕАЭС с партнерами по союзу, так и в виде двустороннего формата между странами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Россия изучает варианты заключения торговых соглашений с Алжиром, рассматривает возможности договоренностей как в формате зоны свободной торговли в рамках ЕАЭС с партнерами по союзу, так и двусторонний формат между странами. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе сессии на Петербургском международном экономическом форуме.

"Для развития торговли важно иметь общие понятные правила игры. Алжирская экономика пока не входит в систему ВТО. В части создания зоны свободной торговли товарами на уровне ЕАЭС-Алжир мы со своей стороны готовы рассматривать различные варианты формата - можем договориться о всех импортных пошлинах, можем рассмотреть возможность ограниченного товарного охвата и дальше будем принимать решение. Мы такой путь уже прошли с Ираном. Вопрос торговли услугами - это уровень двусторонних отношений стран, не евразийских", - сказал министр.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.