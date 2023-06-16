Шувалов призвал бизнес быть циничнее и активно торговать за рубежом

Глава ВЭБ.РФ также добавил, что "Сделано в России" - это высокий бренд, он должен быть для российских компаний как большая политическая цель

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Председатель госкорпорации ВЭБ.РФ Игорь Шувалов призвал российский бизнес быть циничнее и активнее торговать за рубежом, чтобы привлекать в Россию капитал, который сейчас стране крайне необходим.

"В нынешних условиях, надо быть более циничным и продавать все, что продается. Ничего позитивного на рынках недружественных стран сейчас ожидать не стоит. Но нам нужен капитал. Люди же не знают, что едят нашу пшеницу, пользуются электричеством из нашего газа или из нашей АЭС. В мире мы продаем все, без чего невозможно обходиться для развития. Россия много что дает для мировой цивилизации", - отметил Шувалов, выступая на сессии "Сделано в России" на ПМЭФ.

Он также добавил, что "Сделано в России" - это высокий бренд, он должен быть для российских компаний как большая политическая цель. И тот бизнес, который будет давать лучшее качество будет абсорбироваться этим брендом и продвигаться на государственном уровне, подчеркнул он.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.