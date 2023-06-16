Складской комплекс для хранения и переработки сельхозпродукции появится в Люберцах

Общий объем инвестиций в проект - 5,7 млрд рублей

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Логистический центр для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции планируется построить в городском округе Люберцы к 2025 году, общий объем инвестиций в проект составит 5,7 млрд рублей, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

В пятницу Воробьев и генеральный директор "Импортлогистик" Владимир Спиридонов на площадке Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о развитии производства и хранения продуктов питания.

"Развитие агропромышленного комплекса: все, что связано с переработкой, логистикой, хранением продуктов питания, является стратегической задачей для обеспечения продовольственной безопасности страны. Нам приятно, что к нам в Подмосковье приходит все больше компаний, которые хотят этим заниматься. Сегодня мы подписали соглашение с "Импортлогистик", по которому у нас в Люберцах к 2025 году появится новый логистический центр для хранения и переработки сельхозпродукции. Общий объем инвестиций в проект - 5,7 млрд рублей. Что не менее важно для нас, для экономики, для наших жителей - это то, что его реализация позволит создать более 700 рабочих мест", - сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба регионального правительства.

Губернатор рассказал, что также на территории комплекса появятся цеха по переработке и упаковке замороженных ягод и овощей, мясопереработке, цех по нарезке сыра и рыбное производство.

В пресс-службе рассказали, что зона сухого склада будет предназначена для хранения муки, макаронных изделий, специй и круп, а также оливкового и растительного масел, уксусов, овощной консервации, чая, кофе и кондитерских ингредиентов.

"Запуск комплекса дает возможность производителям сырья осуществлять гарантированный сбыт своей продукции, что в свою очередь является дополнительным стимулом для расширения производства. Также ключевой задачей комплекса является создание общедоступной инфраструктуры хранения, логистики и реализации продукции для широкого круга сельхозпроизводителей и переработчиков. "Импортлогистик" планирует запуск масштабного проекта не только для развития сельского хозяйства своего региона, но и для всей страны в целом. От себя лично и от лица компании хочу поблагодарить губернатора Андрея Юрьевича Воробьева за создание благоприятной среды для ведения и развития бизнеса в Московской области, а также за содействие в реализации проекта", - процитировали в материале Спиридонова.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.