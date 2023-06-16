16 июня, 13:15,
обновлено 16 июня, 13:52

Путин потребовал отслеживать оборот данных, чтобы он не причинял вреда гражданам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо заниматься укреплением информационной безопасности в стране, отслеживать оборот больших данных, чтобы они не причинили ущерба гражданам страны.

Президент отметил, что нужно активно внедрять и использовать наработки в области информационных технологий, поддерживать подготовку отечественного ПО в сфере больших данных, запускать проекты в области ИИ.

"И, конечно, заниматься укреплением информационной безопасности, отслеживать оборот данных, чтобы они не причинили ущерба нашей национальной безопасности и интересам наших граждан", - сказал он, выступая на Петербургском международном экономическом форуме. 

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