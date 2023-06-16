Российско-белорусский спецавтомобиль могут запустить в серию к концу года

Посол Белоруссии в Москве Дмитрий Крутой сообщил, что в настоящее время автомобиль ожидает прохождения сертификации и других процедур, и они могут быть проведены в ускоренном порядке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Новый российско-белорусский автомобиль для лиц с ограниченными возможностями могут запустить в серию к концу года. Об этом сообщил в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума посол Белоруссии в Москве Дмитрий Крутой.

"Мы этот автомобиль презентовали премьер-министру России на конференции ЦИПР-2023 в Нижнем Новгороде. <...> Нужно определить сейчас площадки, на которых он будет уже серийно производиться. Группа ГАЗ и все остальные готовы представить свои площади, учитывая значимость этого сегмента. Очень хорошая, компактная, интересная машина. Наши ассоциации людей с ограниченными возможностями уже частично ее посмотрели, испытали. И я думаю, до конца года мы сможем показать успешность того проекта и запустить автомобиль в серию. Это тоже отличный пример импортозамещения", - сказал он.

По словам посла, в настоящее время автомобиль ожидает прохождения сертификации и других процедур, и они могут быть проведены в ускоренном порядке.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.