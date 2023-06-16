Песков объяснил большое количество желающих присоединиться к БРИКС

Пресс-секретарь президента России отметил, что это объединение характеризуется эффективностью и авторитетом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил большое количество стран, желающих присоединиться к БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), эффективностью и авторитетом этого объединения.

"Это не эффект от проводимой политики России, это эффект от перспектив развития такого интеграционного объединения, как БРИКС" - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о причинах намерений многих стран присоединиться к БРИКС, в студии Российского экспортного центра "Сделано в России" во время Петербургского международного экономического форума.

Песков обратил внимание на то, что "БРИКС - это объединение стран, которые разделяют общий подход, направленный на развитие отношений, которые основываются на выгоде, взаимном уважении, не чтении друг другу лекций о том, как жить, на кого опираться, и на кого равняться". "И вот эти страны, когда они объединились, то, как они развивают свои отношения, стало притягательным примером для большой группы стран", - полагает представитель Кремля. Он добавил, что тема расширения БРИКС будет в повестке дня ближайшего саммита объединения.

В 2006 году Бразилия, Россия, Индия и Китай создали группу БРИК. Южно-Африканская Республика вступила в группу в 2011 году, превратив ее в БРИКС. ЮАР заняла 1 января пост председателя БРИКС.

Ранее на ПМЭФ президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил, что его страна в скором времени сможет присоединиться к БРИКС. Кроме того, сообщалось, что Алжир, Аргентина и Иран уже подали заявки на присоединение к БРИКС. Саудовская Аравия, Турция и Египет объявили о своей заинтересованности в членстве в этой группе.

Как отмечал помощник президента РФ Юрий Ушаков, объединение БРИКС буквально завалено заявками от других стран, желающих участвовать в совместной работе, но эта тема нуждается в серьезной проработке. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков уточнял ТАСС, что количество стран, желающих присоединиться к БРИКС, продолжает расти и уже достигло почти двух десятков.