Минстрой отрицает затоваривание рынка жилья в новостройках

Замминистра строительства Никита Стасишин отмети, что степень распроданности проектов влияет на ставку финансирования банком застройщика и скорость раскрытия новых жилищных проектов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Затоваривания рынка жилья в новостройках России в настоящий момент нет, несмотря на то, что доля распроданности квартир в этом сегменте составляет 30%. Об этом сообщил ТАСС в пятницу в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) замминистра строительства РФ Никита Стасишин.

"Нет, затоваривания рынка нет. Да, у нас сегодня распроданность составляет 30%, это минимальный объем. Но все модели и цикл строительства в этих проектах еще 1,5-2 года. Поэтому мы считаем, что жилье, которое сегодня строится, оно будет распродано", - сказал он.

По словам Стасишина, сейчас рынок жилья пришел к балансу спроса и предложения. Но отметил, что степень распроданности проектов влияет на ставку финансирования банком застройщика и скорость раскрытия новых жилищных проектов.

Так, по данным системы наш.дом.рф, в регионах сейчас возводится 2 млн квартир общей площадью 100,9 млн кв. м. Больше всего - в Москве, Краснодарском крае, Московской области, Санкт-Петербурге и Свердловской области. На 15 июня 2023 года в РФ строится 9 777 домов в рамках закона о долевом строительстве, из них 92,8% - с механизмом эскроу-счетов. В этих проектах задействованы 3 686 застройщиков.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.