Минстрой предложил выделить 18,5 млрд рублей на помощь в накоплении на ипотеку

По словам замминистра ведомства Никиты Стасишина, компенсация аренды может составлять до 75% фактической арендной ставки, но не более одного МРОТ по региону

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Около 18,5 млрд рублей потребуется направить на помощь молодым специалистам в накоплении первоначального взноса по ипотеке. Об этом ТАСС в пятницу сообщил замминистра строительства РФ Никита Стасишин в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"По расчетам, сделанным ДОМ.РФ, на это понадобится порядка 18,5 миллиардов рублей. Источник пока не определен", - сказал он.

Ранее в мае, выступая в Госдуме, Стасишин представил инициативу Минстроя РФ субсидировать стоимость аренды жилья для семей на срок от одного до трех лет на время, пока они копят средства на первоначальный взнос по ипотеке. По его словам, компенсация аренды может составлять до 75% фактической арендной ставки, но не более одного МРОТ по региону. Программа сможет охватить около 310 тыс. человек ежегодно. Участвовать в ней смогут люди до 35 лет включительно, которые не вовлечены в другие программы улучшения жилищных условий.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. Он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.