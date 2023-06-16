"Газпром" и CNPC обсудили сотрудничество по действующим и перспективным проектам

Стороны в частности провели переговоры о "дальневосточном" маршруте поставок газа в Китай

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Глава "Газпрома" Алексей Миллер и председатель совета директоров китайской CNPC Дай Хоулян обсудили сотрудничество по действующим и перспективным проектам, в частности по "дальневосточному" маршруту поставок газа в Китай, говорится в сообщении российского холдинга по итогам встречи руководителей компаний на полях Петербургского международного экономического форума.

"Стороны обсудили актуальные вопросы стратегического сотрудничества компаний по действующим и перспективным проектам. В частности, речь шла о ходе реализации проекта поставок газа в Китай по "дальневосточному" маршруту. Работы по проектированию газопровода продолжаются согласно установленному сторонами графику", - отмечается в сообщении.

Кроме того, на встрече была дана высокая оценка надежности поставок по газопроводу "Сила Сибири". С начала этого года поставки регулярно идут с превышением суточных контрактных обязательств "Газпрома".

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.