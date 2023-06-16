ФРГ выделит Колумбии около €200 млн для реализации климатических целей

Стороны подписали "Партнерство во имя климата и справедливого энергетического перехода"

БЕРЛИН, 16 июня. /ТАСС/. Германия выделит Колумбии порядка €200 млн на реализацию целей в области защиты климата. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба МИД ФРГ со ссылкой на совместное заявление правительства Колумбии и отраслевых министерств ФРГ.

"В будущем Германия и Колумбия будут тесно сотрудничать в области защиты климата", - отметили во внешнеполитическом ведомстве ФРГ. С этой целью, как уточнили в МИД Германии, министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Свенья Шульце, глава Минэкономики Роберт Хабек, министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности Штеффи Лемке, госминистр по делам Европы и вопросам климата в МИД Анна Люрман и министр иностранных дел Колумбии Альваро Лейва Дуран подписали "Партнерство во имя климата и справедливого энергетического перехода".

"Основное внимание уделяется расширению использования возобновляемых источников энергии, защите окружающей среды и биоразнообразия, а также устойчивому развитию городов. По этому случаю министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Шульце обещает дополнительную финансовую поддержку в размере до €200 млн для реализации национальных целей Колумбии в области климата", - подчеркнули в МИД ФРГ.