В ВЭБ.РФ заявили о возможности реализовывать социальные проекты в России в форме концессии

Первый зампред ВЭБ.РФ Алексей Мирошниченко считает, что это даст необходимые гарантии бизнесу, который видит риски в реализации таких проектов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Социальные проекты в России в перспективе могут быть реализованы в виде государственно-частного партнерства с использованием механизма концессии, сообщил ТАСС на полях Санкт-Петербургского международного экономического форума первый зампред ВЭБ.РФ Алексей Мирошниченко. По его мнению, это даст необходимые гарантии бизнесу, который видит риски в реализации таких проектов.

"С точки зрения банка, сниженная ставка - это минус прибыль, а минус прибыль - это убыток. Если мы говорим про такое направление, как кредитование слоев населения, которым сложно получить банковские кредиты, которым кредит необходим для улучшения жизненных условий, по ним любая математическая модель банка насчитает высокий риск. Соответственно, чтобы компенсировать риск, банку нужна высокая ставка. Чтобы сделать эту ставку доступной, ее надо снижать процентов на 5-8. Боюсь, что рынок по социальным облигациям такую скидку не даст", - сказал Мирошниченко.

По его словам, для того, чтобы определиться с формами продуктов и проектов, подходящих под социальную таксономию, необходимо время. "Нужно посмотреть, как рынок будет искать баланс между социальностью и возвратностью, возможно, решение найдется в виде сотрудничества государства и бизнеса в форме концессионных соглашений", - добавил собеседник агентства.

По его мнению, такими проектами могут стать строительство медицинских учреждений, школ и спортивных объектов в тех регионах, где имеется их нехватка.

В апреле этого года Минэкономразвития РФ совместно с ВЭБ.РФ разработали проект таксономии социальных проектов. Сообщалось, что это позволит завершить создание системы устойчивого финансирования в РФ.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.