Шувалов считает, что рубль имеет потенциал стать региональной резервной валютой

По словам председателя ВЭБ.РФ, долг госкорпорации - продвигать расчеты в рублях

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/ Рубль даже в нынешних непростых условиях сохраняет большие шансы стать региональной резервной валютой. Об этом в пятницу заявил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

"У рубля как у региональной резервной валюты даже в таких условиях [есть] большие шансы стать такой валютой", - сказал он в эфире телеканала "Россия-1" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Шувалов отметил, что долг ВЭБ.РФ - продвигать расчеты в рублях. Вместе с тем госкорпорация занимается и развитием валютных механизмов на основе юаня, добавил он.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В 2023 году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.