ОАК прогнозирует спрос более чем на 100 самолетов Ту-214 на ближайшие 7-8 лет

Вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров ранее заявил, что производство Ту-214 планируется увеличить до 20 в год в 2026-2027 годах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Спрос на Ту-214 в ближайшие 7-8 лет может составить более 100 воздушных судов, заявил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) Юрий Слюсарь в интервью телеканалу "Россия-24" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"На форуме вчера подписали соглашение с авиакомпанией "Якутия", еще до 15 самолетов коллеги рассчитывают до 2030 года закупить. У нас контракт и с "Аэрофлотом" по этой машине, и с компанией "Ютэйр". В целом мы спрос оцениваем в больше 100 самолетов на ближайшие 7-8 лет", - сказал он.

Ранее вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что производство Ту-214 планируется увеличить до 20 в год в 2026-2027 годах. Он также пояснял, что ранее Ту-214 поставлялись только для нужд специальной авиации, сейчас речь идет об увеличении выпуска и поставках авиакомпаниям в коммерческую эксплуатацию, начать которые планируется в 2024 году.

ПМЭФ - крупнейший экономический форум в России. В 2023 году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.