На Камчатке построят гостиничный комплекс под брендом Azimut Hotels

Его возведут в Паратунской зоне в период с 2023 по 2027 годы

ТАСС, 17 июня. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов и генеральный директор "Азимут Девелопмент" Вадим Шаблаков на полях Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о строительстве в Паратунской зоне гостиничного комплекса под брендом Azimut Hotels. Проект с ориентировочным объемом инвестиций 2 млрд рублей планируется реализовать в период с 2023 по 2027 год, сообщила в субботу пресс-служба правительства края.

"Камчатка - востребованный регион с точки зрения туризма. Однако главный ограничивающий фактор - отсутствие инфраструктуры. В данном случае мы договорились, что крупнейший отельный оператор в России на нашей территории будет строить крупный отельный комплекс. Мы сделаем все возможное, чтобы к 2024 году приступить к строительным работам", - отметил Владимир Солодов, которого процитировала пресс-служба.

Кроме того, в рамках реализации соглашения будут созданы условия для активного использования туристического потенциала региона, а также создан благоприятный инвестиционный климат в сфере туризма и туристической инфраструктуры.

"Мы видим большой потенциал развития туризма на Камчатке. Уверен, что наш совместный проект с учетом опыта строительства позволит реализовать взаимовыгодный проект, который также позволит создать дополнительный турпоток и рабочие места", - отметил Шаблаков, слова которого приводятся в сообщении.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.