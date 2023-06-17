Новый терминал аэропорта Байкал планируют открыть в сентябре 2024 года

Строительство ведется опережающими темпами, заявил глава Бурятии Алексей Цыденов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Новый терминал Международного аэропорта Байкал в Улан-Удэ откроется в сентябре 2024 года. Об этом сообщил в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума глава Бурятии Алексей Цыденов.

"[Новый терминал] строится опережающими темпами. Сейчас они идут с опережением графика почти на месяц. По плану - открыться в сентябре 2024 года. Мы видим и надеемся, что они откроются раньше", - сказал Цыденов.

Он добавил, что в настоящее время из аэропорта Байкал выполняются авиарейсы в Монголию. "Также ждем возобновления полетов в Китай", - сказал глава Бурятии.

В апреле 2018 года состоялась церемония закладки первого камня в фундамент нового терминала. Тогда сообщалось, что он будет готов к туристическому сезону 2021 года, однако сложности с финансированием и пандемия COVID-19 внесли коррективы по срокам.

Инвестором выступает компания "Новапорт холдинг", стоимость проекта оценивается в более чем 3 млрд рублей. Новый терминал улучшит обслуживание пассажиров, а также привлечет дополнительные авиакомпании и операторов. Площадь терминала составит 6,5 тыс. кв. м, будет оборудовано два телетрапа для пассажиров. Пропускная способность аэропорта увеличится практически вдвое - до 700 тыс. пассажиров международных направлений в год.

Аэропорт Байкал является внутрироссийским узловым аэропортом федерального значения и имеет статус международного. Одним из его преимуществ является географическое расположение и возможность принимать рейсы из стран Азиатско-Тихоокеанского региона для технической посадки, дозаправки и наземного обслуживания. В 2017 году аэропорту присвоен статус открытого неба пятой степени свободы воздуха. Это позволяет воздушной гавани принимать самолеты иностранных компаний для транзитных рейсов. В 2018 году по федеральной целевой программе "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года" за 4 млрд рублей построена новая взлетно-посадочная полоса, способная принимать такие типы самолетов, как Вoeing 767-300.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.