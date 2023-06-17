Производство вертолета Ка-226 в Улан-Удэ начнется через два года

Машина может использоваться в России для нужд Минобороны, для береговой охраны, проведения работ в горах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Производство легкого вертолета Ка-226 в Улан-Удэ начнется через два года. Об этом сообщил в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума глава Бурятии Алексей Цыденов.

"Думаю, через два года он появится. Сейчас ведутся испытания. У нового вертолета хороший потенциал на российском рынке и для экспорта", - сказал Цыденов, рассказывая о планах работы Улан-Удэнского авиазавода (У-УАЗ, входит в холдинг "Вертолеты России").

Глава Бурятии отметил, что речь о перспективах экспортных поставок в Индию и Китай. Машина может использоваться в России для нужд Минобороны, для береговой охраны, проведения работ в горах.

"Вертолет уникальный по своим высотным характеристикам. Он может работать на высоте 6 тыс. метров. Нет ни одного такого вертолета в мире, - подчеркнул Цыденов. - Есть такие, которые долетают на такую высоту, а наш может на этой высоте работать, при этом иметь нагрузку до 200 кг на такой высоте, делать посадку-высадку, может вести спасательную операцию в горах".

Цыденов подчеркнул, что у Улан-Удэнского авиазавода хорошие перспективы. Это предприятие - один из лидеров по темпам внедрения инноваций и выпуску новой продукции. Ранее завод наладил производство новейшего многоцелевого вертолета Ми-171А2, а также Ми-171А3, предназначенного, в первую очередь, для выполнения офшорных операций (перевозки пассажиров и грузов над морем).

Улан-Удэнский авиационный завод (У-УАЗ) - одно из производственных предприятий холдинга "Вертолеты России", основанное в 1939 году. В настоящее время У-УАЗ производит вертолеты серии Ми-8/17 разработки Московского вертолетного завода имени М. Л. Миля: гражданские модели серии Ми-8АМТ и Ми-171, военные Ми-8АМТШ и Ми-171Ш, а также новый модернизированный вертолет Ми-171А2.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.