Общие объемы добычи угля в Кузбассе превысили 10 млрд тонн

Балансовые запасы каменных углей в регионе оцениваются почти в 68 млрд тонн

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Свыше 10,3 млрд тонн угля было добыто в Кузбассе за все время, балансовые запасы каменных углей в регионе оцениваются почти в 68 млрд тонн. При этом в 2023 году показатель добычи угля планируется сохранить на уровне прошлого года, сообщил ТАСС губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в кулуарах ПМЭФ-2023.

"Балансовые запасы каменных углей оцениваются почти в 68 млрд тонн. Значительные площади Кузбасса изучены еще в недостаточной степени. Прогнозные ресурсы каменного угля Кузнецкого бассейна категорий P1+P2+P3 оцениваются в 302,61 млрд тонн. На данный момент в Кузбассе добыто более 10,3 млрд тонн угля", - сказал Цивилев.

Он добавил, что по итогам 2022 года добыча угля уменьшилась на 8% относительно уровня 2021 года и составила 223,6 млн тонн. В 2023 году планируется добыть 220-225 млн тонн. При этом главной проблемой для кузбасских угольщиков остается вывоз угля по российским железным дорогам. "Дальнейшая перспектива роста добычи угля будет определяться после решения вопроса увеличения пропускной способности железной дороги", - добавил губернатор.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.