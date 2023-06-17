В ГК "Астра" предложили допустить лидеров IT-рынка к работе с центрами компетенций

В случае поддержки этого предложения компания выдаст методологию, каким образом ее специалисты подходят к проблеме

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Допуск компаний - лидеров IT-рынка РФ к работе с индустриальными центрами компетенций (ИЦК) поможет их взаимодействию с центрами компетенций по развитию российского программного обеспечения (ЦКР) по направлению сопровождения разработки, заявил гендиректор ГК "Астра" Илья Сивцев в ходе IT-завтрака на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Глава Минцифры Максут Шадаев в ответ заявил о поддержке такой инициативы.

"Правительство поставило задачу по созданию индустриальных центров компетенций, и появились ИЦК и ЦКР. Но в данный момент существует некий вакуум между ИЦК и ЦКР. И этот вакуум достаточно сложно заполнять, потому что в ЦКР в том числе большое количество компаний с разнообразными решениями. И я хотел бы предложить: мы считаем правильным попробовать такие компании, как мы, компании-лидеры, допустить к работе с индустриальными центрами компетенций в части выработки единых подходов и процессов разработки в режиме эксперимента", - сказал Сивцев.

Он добавил, что в случае поддержки этого предложения ГК "Астра" выдаст методологию, каким образом ее специалисты подходят к проблеме, и поддержит все команды разработчиков, которые занимаются прикладным и индустриальным софтом, в том числе выдаст на рынок задачи, стоящие перед ИЦК, что, по его мнению, поможет связать индустриальных разработчиков с системным слоем.

"Я думаю, [это] хорошая новость. Президентом 12 июня подписано поручение: по всем госкомпаниям к 1 января 2025 года обеспечить тотальное замещение операционных систем, офисного пакета, систем виртуализации, систем управления базами данных. То есть в этом смысле KPI достаточно жесткий, и это как раз точно даст дополнительный спрос, для всех госкомпаний, компаний с госучастием это будет очень жестким обязательным критерием. Поэтому здесь поддерживаю. И интеграция в индустриальные центры тоже, но здесь первый шаг сделан, я считаю", - ответил Шадаев.

ГК "Астра" на ПМЭФ

Сивцев в своем выступлении подчеркнул, что ГК "Астра" охватывает 75% рынка российских операционных систем, группа компаний создала экосистему программных продуктов и обеспечивает "безусловную поддержку разработчиков". "То есть мы, в общем-то, так или иначе являемся компанией-лидером, и мы создаем плацдарм для построения индустриальных бизнес-приложений", - отметил Сивцев.

Как сообщает пресс-служба ГК "Астра", в ходе ПМЭФ группа компаний подписала ряд соглашений о сотрудничестве: соглашение с Федеральной пассажирской компанией о внедрении IT-решений "Астры", меморандум о сотрудничестве с "Национальным расчетным депозитарием" о переводе инфраструктуры, в том числе всех ключевых цифровых сервисов, на решения "Астры", соглашение с "Холдингом Т1" о том, что программные продукты холдинга будут совместимы с операционной системой Astra Linux и другими продуктами ГК "Астра".

Также заключено соглашение с ВТБ об обеспечении совместимости ПО "Астры" с используемыми банком программными и аппаратными решениями других производителей, соглашение с ДОМ.РФ о развитии экосистемы импортонезависимых программных продуктов с применением инновационных технологических наработок "Астры" и соглашение с Самарской областью об обеспечении цифрового суверенитета и эффективного перехода организаций региона на отечественные IT-решения.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.