Забайкалье заключило инвестиционные соглашения почти на 190 млрд рублей по итогам ПМЭФ

Часть проектов сосредоточится в промышленной столице - Краснокаменске

ТАСС, 17 июня. Власти Забайкальского края подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашения с инвесторами на сумму почти 190 млрд рублей, сообщила пресс-служба правительства края.

"Губернатор Забайкалья Александр Осипов 15 и 16 июня работал на Петербургском международном экономическом форуме. За эти дни был подписан ряд соглашений с инвесторами на общую сумму 189 млрд рублей, обсуждены вопросы развития Забайкалья с федеральными органами власти", - говорится в сообщении.

Уточняется, что часть проектов сосредоточится в промышленной столице - Краснокаменске, планируется расширение металлургического производства в регионе. В частности, как сообщила пресс-служба правительства региона, новыми партнерами региона стали компании "Триарк майнинг" и "Атомредметзолото", которые будут участвовать в реализации инвестиционных проектов и развитии Краснокаменска. Соглашение с первой компанией подразумевает строительство Краснокаменского гидрометаллургического комбината для переработки руды Томторского месторождения для получения ниобиевой и редкоземельной продукции. Капитальные вложения составят 100 млрд рублей.

В рамках соглашения о сотрудничестве с "Атомредметзолото" предусмотрены четыре направления по развитию города. Это переработка отходов завода "Приаргунское производственное горно-химическое объединение" (ППГХО), производство металлической сурьмы, расширение минерально-сырьевой базы рудника № 1 ПАО "ППГХО" и строительство медного завода. Объем инвестиций составит 79 млрд рублей. Реализация этого проекта позволит создать во втором по величине городе региона более 2 тыс. рабочих мест.

"Основным итогом для нас является то, что мы смогли федеральным министрам, руководителям, заместителям председателя правительства донести вопросы развития Забайкальского края - возможности, предложения. Самые главные из них касаются именно качества жизни и решения ключевых, базовых моментов жизни населения", - сказал губернатор, которого процитировала пресс-служба.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.