Товарооборот Новгородской области и Турции вырос в три раза

В регионе в числе первых была оперативно утверждена новая стратегия развития экспорта до 2030 года, которая разработана с учетом сложившейся внешнеэкономической ситуации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Объем поставок товаров из Новгородской области в Турцию вырос более чем в три раза и составляет $16 млн. Об этом сообщил ТАСС губернатор Новгородской области Андрей Никитин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Важным внешнеторговым партнером для нас остается Турция. За последние три года объемы поставок новгородских товаров в республику заметно увеличились: с $5 млн в 2020 году до $16 млн в 2022 году. 2-5 мая 2023 года состоялась бизнес-миссия в Стамбул. В состав делегации вошли производители оборудования для металлургии, нефтехимии и энергетики и другие", - сказал Никитин.

Он также пояснил, что в регионе в числе первых была оперативно утверждена новая стратегия развития экспорта до 2030 года, которая разработана с учетом сложившейся внешнеэкономической ситуации. "Стратегией зафиксирована переориентация экспортной продукции на новые рынки: Северная Африка - Египет, Алжир, Марокко, Юго-Восточная Азия - Вьетнам, Камбоджа, Лаос, Мьянма, Таиланд, страны БРИКС и расширение текущих экономических связей с традиционно приоритетными для нас странами, такими как Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Турецкая Республика, Китайская Народная Республика. Исходя из этого был скорректирован план бизнес-миссий и приема в Великом Новгороде иностранных делегаций", - пояснил глава региона.

Никитин отметил, что Новгородская область стала вторым из российских регионов, кто посетил Китай после снятия коронавирусных ограничений. Бизнес-миссия показала, что в Китае есть интерес к новгородской продукции. "Наши предприниматели из сферы лесопромышленного комплекса, пищевой и атомной промышленности провели ряд встреч с потенциальными поставщиками и покупателями. Были достигнуты договоренности о поставках в КНР продукции на 3 млрд рублей, об ответных визитах. Несколько китайских компаний хотят работать в нашей особой экономической зоне "Новгородская", - пояснил он.

По словам Никитина, осенью Новгородский центр поддержки экспорта организует бизнес-миссию в Египет и Малайзию, а в конце лета - прием в Великом Новгороде представителей деловых кругов Индии.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.