Два новых резидента ОЭЗ "Калуга" построят заводы за 2,2 млрд рублей

Бытовую химию и косметику планирует производить компания "Андам химтек", инвестиции в проект составят порядка 1,2 млрд рублей

ТАСС, 17 июня. Власти Калужской области подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашения с двумя новыми резидентами особой экономической зоны (ОЭЗ) "Калуга", которые построят предприятия с общими инвестициями в 2,2 млрд рублей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владислав Шапша.

"Два новых резидента на Боровской площадке ОЭЗ "Калуга". Завод по производству бытовой химии и косметики. И Центр модификации полимеров компании "Теокортекс". Подписали соглашения по этим инвестпроектам", - написал он.

Шапша добавил, что бытовую химию и косметику планирует производить компания "Андам химтек", инвестиции в проект составят порядка 1,2 млрд рублей, будет создано 100 рабочих мест. По данным главы региона, на предприятии "Теокортекса" полимерам и композитным материалам будут придавать новые уникальные свойства, инвестиций в проект составят порядка 1 млрд рублей, будет создано 40 рабочих мест. Шапша написал, что также компания "Натюрель" намерена расширить свое производство и построить на Боровской площадке ОЭЗ "Калуга" завод по производству средств гигиены, инвестиций составят более 1 млрд рублей, будет создано 20 рабочих мест.

Он отметил, что на ПМЭФ также подписано соглашение с компанией "Шиберг", которая построит на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Кондрово" завод вентиляционного оборудования и дизайнерских интерьерных решений. "Один проект компания уже реализует в ТОСЭР "Кондрово" - строит производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования. Инвестиции в оба проекта составят более 400 млн рублей. Будет создано более 220 рабочих мест", - написал губернатор Калужской области.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.