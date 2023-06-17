Суд обязал ростовский авиазавод выплатить почти 84 млн рублей долга казанскому партнеру

Согласно договору поставки казанский завод должен был отгрузить ростовскому оборонному предприятию комплекты медицинских модулей и подъемное устройство

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июня. /ТАСС/. Арбитражный суд Ростовской области обязал "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г. М. Бериева" выплатить почти 84 млн рублей долга и неустойки Казанскому агрегатному заводу за невыполнение условий поставок оборудования, следует из картотеки суда.

"Взыскать с публичного акционерного общества "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г. М. Бериева" в пользу ООО "Казанский агрегатный завод" 81680220,5 рублей задолженности, 1364059,68 рублей неустойки, <…>, а также 200 тыс. рублей судебных расходов по уплате госпошлины", - говорится в решении суда.

Отмечается, что согласно договору поставки казанский завод должен был отгрузить ростовскому оборонному предприятию комплекты медицинских модулей и подъемное устройство. Общая стоимость товаров превысила 163 млн рублей. Получив оборудование авиазавод оплатил лишь часть суммы, образовав задолженность в более, чем 80 млн рублей.

В Таганроге на ТАНТК им. Г. М. Бериева налажено серийное производство самолетов-амфибий Бе-200, ведется разработка перспективных специальных авиационных комплексов. На предприятии проводятся работы по изготовлению, капитальному ремонту и плановой модернизации самолетов дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) и управления типа А-50/100, стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев типа Ту-95, а также самолетов семейства Ту-142. Завод входит в дивизион транспортной авиации ОАК, головным предприятием которого является ПАО "Ил".