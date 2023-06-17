В Азербайджане открылся созданный при участии "Камаз" сервисный центр

В его открытии приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава Татарстана Рустам Минниханов

БАКУ, 17 июня. /ТАСС/. Сервисный центр, созданный при участии Публичного акционерного общества (ПАО) "Камаз", открылся в субботу в Джебраильском районе Азербайджана.

В его открытии приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава Татарстана Рустам Минниханов, сообщает государственное агентство АзерТАдж.

По его данным, центр, созданный совместным российско-азербайджанским предприятием "Авто лизинг Азербайджан" на территории промышленного парка "Экономическая зона Долина Араза" в Восточно-Зангезурском экономическом районе, занимает площадь в 3 га. "Он будет играть роль хаба в обслуживании грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники в регионе. В центре будет производиться профессиональное обслуживание около 1 500 автомобилей, используемых на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, а также грузовых автомобилей, осуществляющих транзитные перевозки, и другой техники", - отмечается в сообщении.

Общий объем инвестиций в создание центра, его строительство началось в октябре 2021 года, составляет 10,2 млн манатов ($6 млн), из которых уже вложены 9,4 млн ($5,5 млн).

На встрече с Миннихановым президент Азербайджана подчеркнул, что сервисный центр является первым промышленным объектом на территории промпарка "Экономическая зона Долина Араза". "Мы рассчитываем на то, что программа сотрудничества, которую мы наметили, будет полностью выполнена", - сказал он.

Алиев отметил большие перспективы для сотрудничества между Азербайджаном и Татарстаном в области промышленной кооперации, энергетики, в нефтегазовой сфере. "Отношения между нами - это и весомый вклад в дело укрепления дружественных, союзнических отношений между Россией и Азербайджаном, которые также развиваются очень эффективно, динамично", - подчеркнул президент Азербайджана.