Объем льготного кредитования аграриев Челябинской области вырос почти на 17%

Такой значительный рост кредитования во многом объясняется ростом уровня доверия аграриев к банковским продуктам

ЧЕЛЯБИНСК, 18 июня. /ТАСС/. Общая сумма согласованных Минсельхозом России льготных кредитов для аграриев Челябинской области по состоянию на середину июня составила 15,3 млрд рублей, что больше показателей в прошлом году почти на 17%. Такой значительный рост кредитования во многом объясняется ростом уровня доверия аграриев к банковским продуктам, сообщили ТАСС в областном Минсельхозе.

"По состоянию на 14 июня 2023 года общая сумма согласованных Минсельхозом России льготных кредитов для аграриев Челябинской области составила 15,3 млрд рублей (в 2022 году на аналогичную дату было согласовано 13,1 млрд рублей). Из общего объема согласованных в 2023 году льготных кредитов 4,06 млрд рублей - это инвестиционные кредиты на приобретение сельскохозяйственной техники, племенной продукции (крупный рогатый скот, свиньи), модернизацию агропредприятий (в 2022 году, на эту дату было согласовано 1,44 млрд рублей)", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сумма краткосрочных льготных кредитов в 2023 году по состоянию на 14 июня составляет 11,2 млрд рублей (в 2022 году на аналогичную дату было согласовано 11,7 млрд рублей. "Значительный прирост объема кредитования как в "Россельхозбанке", так и в других кредитных организациях объясняется тем, что банки в своей работе учитывают пожелания и потребности клиентов, совершенствуют процедуры оформления займов, корректируют количество требований к заемщикам. В итоге растет доверие аграриев к банковским продуктам и, соответственно, число обращений в банки", - пояснили в руководстве областного Минсельхоза.

В службе общественных связей Челябинского филиала Россельхозбанка сообщили ТАСС, что по объему кредитного портфеля филиал показывает прирост к аналогичному периоду прошлого года на 700 млн рублей. Только за первое полугодие на поддержку малых форм хозяйствования филиалом направлено свыше 1 млрд рублей.

Проекты на миллиарды рублей

В Минсельхозе Челябинской области рассказали ТАСС, что в регионе реализуется целый ряд инвестиционных проектов на предприятиях перерабатывающей промышленности и в крупных сельскохозяйственных предприятиях. Например, компания "Ресурс" в текущем году ведет проект строительства второй очереди производственно-логистического комплекса в поселке Увельский, инвестиции составили около 5 млрд рублей. Первая очередь комплекса стоимостью свыше 4 млрд рублей была запущена в 2021 году.

Другой пример - АО "Макфа" в 2023 году завершает строительство крупнейшего производственно-логистического комплекса. Объем инвестиций составляет 4,6 млрд рублей. Проект включает установку мельницы для переработки твердой пшеницы (250 тонн в сутки), двух новых линий по производству макарон (44 тыс. тонн в год), логоцентра с максимальным уровнем автоматизации на основе IT-технологий.

Кроме того, в животноводческой отрасли реализуются инвестпроекты по строительству молочных ферм в СПК "Коелгинское" им. И. Н. Шундеева, в ООО "Предуралье", в КХ "Карсакбаев К.Б.", в АО "Племзавод" общей стоимостью около 1,5 млрд рублей.

Также, по данным Минсельхоза региона, реализуется инвестпроект строительства птицеводческого комплекса на базе ООО "Племенной птицеводческий репродуктор Уральский" стоимостью более 2,8 млрд рублей.

В растениеводстве реализуются проекты строительства селекционно-семеноводческого центра на ООО "Агро-Ситно", плодохранилища в КФХ Филипповой А. А. общей стоимостью 1,7 млрд рублей.