В США сообщили о росте экспорта СПГ в апреле на 2,2%

Италия впервые с мая 2022 года вошла в пятерку главных получателей американского сжиженного природного газа

ТАСС, 19 июня. США в апреле 2023 года экспортировали 374,4 млрд куб. футов (около 10,6 млрд куб. м) сжиженного природного газа (СПГ), что на 2,2% выше показателей марта, говорится в ежемесячном отчете Минэнерго США. При этом основными направлениями поставок стали Великобритания и Нидерланды, а Италия впервые с мая 2022 года вошла в пятерку главных получателей американского СПГ.

Экспорт СПГ в апреле 2023 года оказался на 2,2% выше, чем в марте 2023 года, и на 13,4% больше, чем в апреле 2022 года. Всего был отправлено 111 танкеров с СПГ.

Основными направлениями поставок стали - Великобритания (75,8 млрд куб. футов, или 2,15 млрд куб. м), Нидерланды (60,2 млрд куб. футов, или 1,7 млрд куб. м), Франция (53,2 млрд куб. футов, или 1,5 млрд куб. м), Южная Корея (24,7 млрд куб. футов, или 0,7 млрд куб. м) и Италия (17,4 млрд куб. футов, или 0,5 млрд куб. м). На эти страны пришлось 61,8% всех поставок США.

При этом доля поставок в Европу в общем объеме экспорта СПГ США уменьшилась до 74,3% по сравнению с 78,3% в марте, следует из данных отчета. Доля отгрузок в Азию выросла - 19,8% в апреле. Остальные объемы были направлены в страны Латинской Америки.

Всего в январе - апреле 2023 года США экспортировали около 1,4 трлн куб. футов СПГ (39,76 млрд куб. м). США с начала года экспортировали в Европу 30,3 млрд куб. м СПГ (76,2% от общего объема), в Азию - около 7,8 млрд куб. м (19,58% от общего объема).