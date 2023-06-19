Ростовские дорожники приступили к капремонту трассы, ведущей через новые регионы в Крым

В результате работы дорогу расширят с двух до четырех полос

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июня. /ТАСС/. Дорожники в Ростовской области приступили к капремонту участка федеральной трассы А-280 "Ростов-Таганрог" в районе автомобильного пункта пропуска "Весело-Вознесенка" на границе с Донецкой Народной Республикой, который расширит ее с двух до четырех полос, сообщили в понедельник в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

"Для улучшения пропускной способности участка федеральной трассы А-280 Ростов - Таганрог с км 108 по км 119 на административной границе с ДНР мы приступили к капитальному ремонту. Он предполагает увеличение количества полос движения с двух до четырех, устройство двух площадок отдыха для отстоя транзитного транспорта, переходно-скоростных полос на подходах к ним и линии электроосвещения на всем участке", - привели в сообщении слова начальника "Упрдор Москва-Волгоград" Юрия Сорокина.

Отмечается, что во время работ дорожники сначала устроят две новые полосы для движения, перенаправят на них движение транспорта, а после приступят к капремонту старых. "Это позволит обеспечить движение транспорта по двум полосам (в прямом и обратном направлении), не снижая пропускную способность участка на время работ", - добавили в министерстве.

Капитальный ремонт самого автомобильного пункта пропуска "Весело-Вознесенка" планируется завершить к 1 августа. Также до 1 июля дорожники планируют завершить ремонт девяти участков местных дорог в 9 км до автомобильного пункта пропуска "Шрамко-Ульяновское" в Ростовской области и капитально отремонтировать к этому сроку территорию пункта пропуска "Гуково".

Ранее председатель правления ГК "Автодор" Вячеслав Петушенко заявлял, что компания проводит реконструкцию дороги от Ростовской области в Крым по новым регионам от Весело-Вознесенки на Мариуполь, Мелитополь и Джанкой.

В пятницу на сайте кабмина сообщили об утверждении премьер-министром России Михаилом Мишустиным включения четырех автомагистралей, которые проходят по территории Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, в перечень автомобильных дорог федерального значения, в том числе трассы - Р280 - пролегает между Ростовом-на-Дону, Мариуполем, Мелитополем и Симферополем.