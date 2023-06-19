19 июня, 11:41

В Минтрансе ожидают транзит нефтепродуктов Белоруссии через порты РФ составит 6,5 млн тонн

Глава ведомства Виталий Савельев отметил, что по калийным удобрениям также прогнозируется увеличение объемов транзита на уровне 8,4 млн тонн

ВИТЕБСК, 19 июня. /ТАСС/. Объем транзита нефтепродуктов Белоруссии для экспорта в третьи страны через порты России в 2023 году ожидается на уровне 6,5 млн тонн. Об этом сообщил глава Минтранса РФ Виталий Савельев на сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.

"Количество нефтепродуктов запланированных по соглашению в перевозке, перевалке в 2023 текущем году составляет почти 6,5 млн тонн, в 2022 году мы ставили задачу перевезти железной дорогой в российские порты порядка 2,5 млн тонн, а по факту перевезли 3,7 млн тонн", - сказал он.

Савельев добавил, что по калийным удобрениям также прогнозируется увеличение объемов транзита из Белоруссии через территорию России. Так, объем перевалки на 2023 год ожидается на уровне 8,4 млн тонн.

В феврале 2021 года Россия и Белоруссия заключили межправительственное соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов на экспорт через морские порты РФ. Документ предусматривает перевалку белорусскими предприятиями более 9,8 млн тонн грузов в российских морских портах в 2021-2023 годах, а также бензин, мазут и масло. 

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