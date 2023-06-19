В "Тинькофф" предупредили о возможных трудностях при совершении переводов из-за сбоя

Совершить перевод по системе быстрых платежей в приложении для части клиентов на данный момент также возможности нет

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Часть клиентов "Тинькофф" столкнулась с трудностями при попытке совершить перевод в мобильном приложении банка, который уже работает над их устранением, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.

"У небольшой части клиентов могут наблюдаться проблемы с частью операций в мобильном приложении, мы сейчас работаем над их скорейшим устранением", - говорится в сообщении пресс-службы.

Так, при попытке совершить перевод между счетами "Тинькофф банка" всплывает окно: "По техническим причинам сервис недоступен. Попробуйте позднее".

Совершить перевод по системе быстрых платежей в приложении для части клиентов на данный момент также возможности нет.