"Фосагро" может принять в I половине 2024 года инвестрешение по новому комплексу аммиака

По словам гендиректора компании Михаила Рыбникова, "Фосагро" продолжает изучение предложений от возможных лицензиаров из Азии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. "Фосагро" может до конца текущего года определиться с лицензиаром по комплексу аммиака и карбамида и в первой половине следующего года принять окончательное инвестиционное решение по проекту. При этом "Фосагро" смотрит на компании из Азии, заявил журналистам гендиректор компании Михаил Рыбников.

"Я думаю, что шансы (выбрать лицензиара до конца года - прим. ТАСС) есть, и достаточно высокие. Если мы в этом году примем решение о выборе лицензиара, то инвестрешение в первой половине 2024 года - это реалистичный срок", - сказал он в рамках Петербургского международного экономического форума.

По словам Рыбникова, компания продолжает изучение предложений от возможных лицензиаров, речь идет о компаниях из Азии. "Сейчас других стран мы не видим", - отметил глава компании и пояснил, что "Фосагро" ранее никогда не работала с компаниями - лицензиарами из этих регионов и не знакома с их особенностями, что усложняет процесс выбора. "Мы смотрим, где и как можно сделать так, чтобы взять наилучшие, доступные для нас сейчас технологии по приемлемым ценам", - сказал гендиректор.

Весной компания объявила, что изучает возможность строительства в Череповце или Волхове нового аммиачно-карбамидного комплекса мощностью 1 млн тонн аммиака и 1 млн тонн карбамида в год. Стоимость завода может составить около 1,5 млрд долларов.

"Фосагро" уже анонсировала эти планы в 2022 году, однако затем откладывала их, объяснив это необходимостью использования на комплексе иностранного оборудования и приостановкой переговоров с потенциальными подрядчиками по проекту.