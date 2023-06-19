Компания "Строительные решения" получила разрешение на возведение ТЦ в Ленобласти

В компании пока не ответили на запрос ТАСС о сроках реализации проекта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Компания "Строительные решения", соучредителем которой является певец Филипп Киркоров, получила разрешение на строительство торгово-развлекательного комплекса "Звезда" в Ленобласти. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе региональной администрации.

"Разрешение выдано в прошлую пятницу", - сказали в пресс-службе.

Как сообщал ранее ТАСС, подписание соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между правительством Ленинградской области и компанией состоялось в рамках Петербургского международного экономического форума в 2022 году.

Объем инвестиции составлял 1,7 млрд рублей. Объект планировалось открыть в районе Уткиной заводи в Новосаратовке до четвертого квартала 2023 года. Однако сроки перенесли. В компании не ответили на запрос ТАСС о сроках реализации проекта.