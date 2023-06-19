Дания увеличит военную помощь Украине в 2023-2028 годах на $3,1 млрд

Она по-прежнему будет прямой поддержкой в виде оружия, другой военной техники, аварийного оборудования и учебных мероприятий

СТОКГОЛЬМ, 19 июня. /ТАСС/. Правительство и большинство партий парламента Дании договорились увеличить военную поддержку Украины в рамках украинского фонда на 21,9 млрд крон ($3,1 млрд) в 2023-2028 годах. Об этом сообщается в пресс-релизе Минобороны страны в понедельник.

Дания дополнительно выделит 7,5 млрд крон в 2023 году ($1,1 млрд), 10,4 млрд крон ($1,52 млрд) в 2024 году и по 1 млрд ($150 млн) ежегодно в 2025-2028 годах. "Военная помощь по-прежнему будет прямой поддержкой в виде оружия, другой военной техники, аварийного оборудования и учебных мероприятий. Кроме того, расходы также включают закупки через датские и зарубежные оборонные предприятия с целью безвозмездной передачи оборудования, вооружения и т. д. в виде, например, финансовых пожертвований, включая международное сотрудничество в поддержку Украины", - поясняется в сообщении.

15 марта было объявлено, что правительство Дании заключило соглашение с парламентскими партиями о создании украинского фонда в размере 7 млрд крон (более $1 млрд) в 2023 году. На военную поддержку - оружие, технику и обучение должно было быть направлено 5,4 млрд крон ($778 млн). На гражданскую помощь - неотложные гуманитарные усилия и долгосрочную реконструкцию - выделялось 1,2 млрд крон ($173 млн). Фонд предусматривает также оказание поддержки датским компаниям, которые захотят участвовать в восстановлении Украине, для этого предусмотрено 400 млн крон ($57 млн).