Киев получил от Всемирного банка кредит в €63 млн на зарплаты учителям и чиновникам

По данным Минфина Украины, общая внешняя задолженность страны на конец апреля превышала $82 млрд

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Всемирный банк (ВБ) перевел Украине €63 млн в рамках кредита на выплаты педагогам и чиновникам. Об этом сообщается на сайте украинского Минфина.

"Сегодня, 19 июня, в государственный бюджет Украины от Всемирного банка поступило финансирование в размере 63 млн евро, - сказано в сообщении. - Денежные средства были предоставлены Международной ассоциацией развития на льготных условиях в рамках проекта Всемирного банка "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления на Украине".

Как отметили в Минфине, срок погашения кредита составляет 10 лет с 4-летним льготным периодом. Средства предназначены для "оплаты труда работников государственных органов и педагогических работников за февраль и март 2023 года".

По данным финансового ведомства Украины, общая внешняя задолженность страны на конец апреля превышала $82 млрд. Киев подписал соглашения с некоторыми странами и финансовыми организациями о приостановке обслуживания долгов. В целом, как отметили в комитете Верховной рады по финансам, в бюджете на 2023 год предусмотрено увеличение предельного объема госдолга до $172,7 млрд, что составляет 102,3% от прогнозируемого уровня ВВП на следующий год. Государственный бюджет Украины на 2023 год предусматривает дефицит в размере $38 млрд. Президент Украины Владимир Зеленский ранее просил Запад покрыть дефицит украинского бюджета в 2023 году в полном объеме.