FATF обсудит возможность внесения РФ в черный список финансово неблагонадежных стран

Включение в список подразумевает, что страна имеет стратегические проблемы в контексте борьбы с отмыванием денег и финансирования терроризма

ПАРИЖ, 20 июня. /ТАСС/. Участники пленарной сессии FATF (группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), которая проходит с 19 по 23 июня в Париже, приступят к обсуждению возможности дополнительных ограничений в отношении России из-за украинского конфликта, в том числе внесения ее в черный список финансово неблагонадежных стран.

Включение в черный список подразумевает, что страна имеет стратегические проблемы в контексте борьбы с отмыванием денег и финансирования терроризма. В отношении внесенных в этот список стран FATF призывает все юрисдикции быть особенно осмотрительными, предлагая "в наиболее серьезных случаях применять контрмеры для защиты международной финансовой системы от рисков, исходящих от этой страны". Сейчас в этом списке находятся Иран, КНДР и Мьянма.

Существует также вероятность внесения в "серый" список, где насчитывается 23 страны, включая ОАЭ, Турцию и ЮАР. В этом случае подразумевается лишь усиленный мониторинг действий внесенной в список страны, которая должна как можно скорее исправить недостатки.

Давление на организацию

К подобным мерам призывали в понедельник украинские политики. Подобный шаг также рассматривался в статье на сайте британского Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны (RUSI - Royal United Services Institute).

В то же время 15 июня министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия находится в пятерке лидеров по соблюдению всех требований антиотмывочного законодательства, поэтому основание для включения России в штрафной список будет исключительно политическим решением. Он добавил, что Украина не имеет права поднимать этот вопрос, потому что она не член FATF.

В прошлом месяце агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники о риске включения России в так называемые черный или серый штрафные списки FATF, что грозит тяжелыми последствиями для финансовой системы страны и осложнит операции по внешней торговле.

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также осуществляет оценки соответствия национальных систем этим стандартам. Она была основана 1989 году, ее штаб-квартира находится в Париже.

РФ стала членом FATF 1 июля 2003 года. В 2013-2014 годах президентом группы был российский финансист Владимир Нечаев. С тех пор РФ неоднократно подтверждала полное и добросовестное исполнение всех своих обязательств в качестве государства - члена FATF. Тем не менее в ходе февральской пленарной сессии организация приняла решение о приостановке членства России, мотивировав это тем, что действия РФ на Украине якобы противоречат основным принципам организации.