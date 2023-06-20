20 июня, 04:06
ПМЭФ

Глава ОАК заявил, что РФ смогла наладить выпуск основных запчастей для двигателя SaM-146

Сейчас общий парк самолетов SSJ, где используется такой двигатель, насчитывает 150 машин

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. ОАК совместно с партнерами смогли наладить производство основных запчастей для российско-французского двигателя SaM-146, который устанавливается на самолеты SSJ 100. Об этом в интервью ТАСС в рамках ПМЭФ-2023 сообщил генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь.

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"Над этим работают, в первую очередь, наши коллеги из ОДК. <...> Исправность двигателей удается поддерживать. Несмотря на резкий обрыв отношений с французами и прекращение поставок, общими усилиями ряда компаний - наших партнеров и коллег удалось наладить производство наиболее часто изнашиваемых запасных частей, их установку", - сообщил Слюсарь.

По словам Слюсаря, общий парк интенсивно эксплуатируемых самолетов SSJ сейчас насчитывает 150 машин.

"В лидерах по объему налета на "Суперджетах" у нас Red Wings и "Азимут", показатели в разные периоды достигают 350 часов в месяц, почти 12 часов в сутки. И при этом исправность двигателей удается поддерживать", - отметил он. 

Теги:
РоссияСлюсарь, Юрий БорисовичПМЭФ
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