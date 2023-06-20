ВТБ сообщил, что мошенники начали использовать в схемах сервисы для бронирования отелей

По данным банка, злоумышленники отправляют клиенту ссылку на фишинговый сайт, где ему необходимо пройти предварительную регистрацию, используя свои персональные данные

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Злоумышленники в туристический сезон стали активно использовать сервисы для бронирования отелей в качестве приманки для получения персональных данных и денег своих жертв, говорится в сообщении пресс-службы ВТБ.

"Злоумышленники используют сервис бронирования отелей как приманку в своем новом гибридном сценарии. Они создают группу в мессенджерах или отправляют смс, в котором предлагают оценивать сервис бронирования отелей и фотографии отелей на сайте Booking. В тексте указывают ссылку на Telegram-канал, где клиент может более детально обсудить со своим персональным "менеджером" дальнейшие условия "трудоустройства" по оценке отелей. Однако при переходе по объявлению тема корректируется - клиенту предлагают помочь онлайн-магазинам "в продажах" и обещают крупные доходы до десятков тысяч рублей в день", - указали в банке.

Злоумышленники отправляют клиенту ссылку на фишинговый сайт, где ему необходимо пройти предварительную регистрацию, используя свои персональные данные: ФИО, адрес электронной почты и номер мобильного телефона. После регистрации клиенту необходимо внести определенную сумму на указанный счет, чтобы начать выполнять задания по оценке различных товаров онлайн-магазинов, уточнили в ВТБ. "В конце каждого "рабочего" дня на счете клиента первоначально инвестированная сумма увеличивается в два или в три раза. Однако вывести "заработанные" деньги не получится, а любые попытки связаться с личным "менеджером" ни к чему не приведут", - пояснили в банке.

Как указал старший вице-президент, руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Никита Чугунов, прием аналогичен схеме по приему на "работу" в различные маркетплейсы. "Основная цель - выманить как можно больше денег у потенциальной жертвы. Чтобы обезопасить себя и защититься от подобных атак, мы рекомендуем не реагировать на подозрительные спам-рассылки, не участвовать в групповых чатах, участники которых вам не знакомы и в целом воздерживаться от общения с незнакомыми людьми в интернете и мессенджерах", - процитировала пресс-служба Чугунова.

Также злоумышленники часто пишут с иностранного номера, используют странные названия аккаунтов и формулируют фразы неграмотно, добавил банкир. "В период туристического сезона подобная активность может быть особенно заметной, поэтому мы предостерегаем клиентов от подобных уловок и советуем сохранять бдительность. При любых подозрительных действиях клиенты ВТБ могут оперативно сообщать информацию в наш онлайн-чат. Это поможет предотвратить мошеннические схемы и обеспечить безопасную цифровую среду для всех", - заключил Чугунов.