Минэнерго видит потенциал "Силы Сибири" для монетизации запасов независимых производителей

Первый заместитель министра энергетики России Павел Сорокин отметил наличие проблемы с невозможностью подключения промышленных объектов к этой магистрали

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Минэнерго РФ рассматривает "Силу Сибири" как перспективную магистраль для монетизации запасов газа независимых производителей, расположенных близко к маршруту газопровода. Об этом сообщил первый заместитель министра энергетики России Павел Сорокин в ходе заседания совета по вопросам газификации субъектов РФ при Совете Федерации.

"Сейчас, действительно, есть такая проблема о невозможности подключения [промышленных объектов к "Силе Сибири"]. Мы смотрим в целом на проект "Сила Сибири" по всему его расположению как на перспективную магистраль для монетизациии базы независимых производителей. Потому что по ходу "Силы Сибири - 1", а есть еще "Сила Сибири - 2" проект, так там еще больше будет, около 4 трлн куб. м запасов независимых производителей. И одной из важнейших задач является монетизация этих запасов газа, потому что они находятся близко к трубе, близко к потребителю, близко к экспортным рынкам. Здесь надо искать точки соприкосновения", - сказал он.

"Газпром" часть из них обозначил, что газ должен соответствовать параметрам, то есть ГОСТу условно и параметрам, которые определены в трубе - это справедливое абсолютно замечание. Здесь с коллегами из Якутии и из других регионов будем работать, чтобы выстроить систему. Но в целом потенциал использования трубы для снабжения промышленных потребителей и укорачивания плеча транспортировки газа является колоссальным", - добавил Сорокин.

На проблему отсутствия доступа к "Силе Сибири" для промышленных объектов в ходе заседания обратил внимание первый заместитель председателя правительства Республики Саха Кирилл Бычков. Якутия предлагает подключить Отраднинское газоконденсатное месторождение к "Силе Сибири" и готова за свой счет построить подводящие газопроводы, сказал он.

Ранее директор департамента развития газовой отрасли Минэнерго РФ Артем Верхов сообщал, что Минэнерго рассматривает возможность для привлечения к газификации Сибири и Дальнего Востока независимых газодобытчиков.